В Челябинске банда в масках устроила стрельбу по людям из сигнального пистолета

Перестрелка попала на камеру домофона. Фото: Соцсети

В Ленинском районе Челябинска драка переросла в стрельбу из сигнального пистолета. До 25 человек в масках собрались в одном из дворов на улице Цимлянской, чтобы решить конфликт силой. Кулаков показалось недостаточно и один из участников забива начал палить по противникам.

– Стреляли в людей салютными пистолетами. И уехали, разделившись, по машинам. Везде патрулирует полиция. Есть пострадавшие. Идёт поиск этих бандитов в масках, – рассказал очевидец в группе «Подслушано Ленинский район» ВКонтакте.

В комментариях полиция сообщила, что на место драки отправился наряд полиции. Нескольких участников забива задержали сразу. Оказалось, что причина потасовки и пальбы – произошедшая раньше ссора.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников конфликта, – сообщили в пресс-службе полиции.

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