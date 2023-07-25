В Челябинске пропал 15-летний подросток

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com

В Челябинске пропал 15-летний Владислав Загитов. В последний раз его видели возле дома №54 по улице Новороссийской. Поиски подростка ведутся с 24 июля.

Юноша был одет в черную кепку Puma, синюю футболку с белым полосатым воротником, зеленые шорты, мастерку Reebok и в темные камуфляжные кроссовки. Пропавший ростом 175 см, среднего телосложения, из-за плохого зрения носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам: +7-982-343-79-93, +7-908-584-84-21.

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