Главу Фершампенуаза оставили в СИЗО по делу о взятке

Борис Сагитдинов

Челябинский областной суд во вторник, 25 июля, оставил под стражей главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова, обвиняемого в получении крупной взятки. Он будет находиться в СИЗО до 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на домашний арест. Прокурор в свою очередь считал необходимым оставить без изменения постановление суда первой инстанции, — уточнили в пресс-службе.

Главу села Бориса Сагитдинова задержали 2 июня. Сотрудники регионального управления ФСБ вывели его из собственного кабинета в наручниках. По версии следствия, Сагитдинов получил взятку от предпринимателя за содействие в заключении контракта на разработку проектно-сметной документации. Коммерсант должен был передать 220 тысяч рублей.

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