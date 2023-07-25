В Миассе грузовик и троллейбус столкнулись на проспекте, где нельзя ездить большегрузам

Фото: ГИБДД Миасса

Утром 25 июля в Миассе столкнулись грузовик и троллейбус. ДТП произошло возле дома №5 по проспекту Автозаводцев. На участке дороги запрещено движение грузовому транспорту.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, за рулем троллейбуса находилась 38-летняя женщина, грузовиком Howo управлял 36-летний мужчина.

— Водитель троллейбуса не выбрала безопасный боковой интервал и совершила столкновение с автомобилем Howo, — уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. Грузовик и троллейбус получили повреждения.

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