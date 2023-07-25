В Усть-Катаве к играющим во дворе детям подбросили щенка хаски с разноцветными глазами

Фото: архив КП

В Усть-Катаве неизвестный мужчина заехал во двор на машине и отдал гулявшим детям щенка хаски. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Жителей города потрясло равнодушие мужчины, который избавился от своей собаки. Он выбросил рядом с детьми щенка и сказал следующие слова: «Если надо, то забирайте».

Ребята не смогли оставить животное. Теперь щенку с разноцветными глазами ищут хозяина. На объявление уже откликнулись несколько человек. Вполне возможно, что у хаски в скором времени появится новый дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru