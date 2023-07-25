В Сатке объединят восемь скверов для создания музея под открытым небом

Фото: администрация Сатки

В Сатке Челябинской области сделают музей под открытым небом, объединив несколько общественных пространств. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на администрацию города.

На создание музея под открытым небом «Галерея скверов» собираются потратить 152 млн рублей. Большую часть суммы – 90 млн рублей – покроет грант за победу Сатки во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Остальные деньги поступят из местных бюджетов и средств частных инвесторов.

По проекту восемь скверов в центре города будут объединены единой пешеходной артерией, которой станет улица Ленина. В ходе работ планируется расширить прогулочные зоны, поставить скамейки, проложить сеть тропинок и установить малые архитектурные форы.

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