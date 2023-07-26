Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 4:37

В Челябинске нашли 9-летнего мальчика, который ушел из дома

Завершены поиски школьника, который ушел из дома вечером 25 июля
Олег КОСТЕНКО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 9-летний мальчик ушел из дома, прихватив с собой черно-фиолетовый самокат. К поискам школьника привлекли волонтеров и полицию.

– Рост 145 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: черная футболка, серые или синие джинсы, серые кроссовки, черная кепка, – описали приметы мальчика в «ЛизаАлерт».

Полиция опросила друзей и знакомых мальчика. Оказывается, так он убежал не первый раз. Его нашли через час поисков. Где был школьник – не уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru