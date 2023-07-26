В Челябинске нашли 9-летнего мальчика, который ушел из дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 9-летний мальчик ушел из дома, прихватив с собой черно-фиолетовый самокат. К поискам школьника привлекли волонтеров и полицию.

– Рост 145 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: черная футболка, серые или синие джинсы, серые кроссовки, черная кепка, – описали приметы мальчика в «ЛизаАлерт».

Полиция опросила друзей и знакомых мальчика. Оказывается, так он убежал не первый раз. Его нашли через час поисков. Где был школьник – не уточняется.

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