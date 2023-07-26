Овощеводы и строители хотят больше! Какую зарплату требуют специалисты в Челябинске

Строители в Челябинске хотят зарабатывать на 14,3 тыс. руб. больше, чем год назад - 70,7 тыс. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарплатные аппетиты челябинцев за год выросли всего на пять тысяч рублей. В среднем, устраиваясь на работу, горожане ожидают оплату труда в 43,6 тыс. руб. Год назад они были готовы работать за 38,5 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

Больше всего стали требовать работники сельского хозяйства – по сравнению с 2022 годом их ожидания по зарплате выросли сразу на 19 тыс. рублей до 72,9 тыс.в июне 2023 года. На втором месте – специалисты по добыче сырья – плюс 16,6 тыс. руб. за год до 71,4 тыс. руб. Следом идут строители – в этом году они хотят зарабатывать на 14,3 тыс. больше, в среднем - 70,7 тыс. руб. На 10 и больше тыс. выросли ожидания по зарплате в автобизнесе, производстве, у финансистов, бухгалтеров и квалифицированных рабочих.

Кстати, жители Челябинской области самые скромные по требованиям к зарплате – во всех областях УрФО и в среднем по России зарплатные ожидания выросли гораздо ощутимее.

На самую большую зарплату в регионе претендует высший и средний менеджмент – зарплатные ожидания этой категории соискателей составляют 88 299 руб. Также в топ-3 вошли представители профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (78 995 руб.) и «Сельское хозяйство» (72 909 руб.). Ранее эксперты выяснили, что большая часть соискателей в Челябинской области не готовы идти на уступку по зарплате, даже если им грозит увольнение.

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