Куратор нацпроектов в правительстве Челябинской области Мишукова уволилась

Фото: Правительство Челябинской области

Начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова покидает свой пост. На портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Алексея Текслера об увольнении чиновницы с госслужбы по ее инициативе.

– Освободить Мишукову Светлану Викторовну от замещаемой должности, […] расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 1 августа, – указано в документе.

На своем посту Светлана Мишукова курировала реализацию национальных проектов. В этой должности она провела три года. Ранее она была первым заместителем начальника главного контрольного управления челябинской области.

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