Мясо подорожало, а машины – подешевели. Что происходит с ценами в Челябинской области

Мясо подорожало из-за подорожания импортных кормов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне в Челябинской области ускорилась годовая инфляция – до 3,1% после 2,7% в мае. Причиной ускорения, по данным Отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России, стало повышение потребительского спроса, ослабление рубля и рост затрат производителей мясопродуктов.

— Ускорился годовой рост цен на мясо. Это произошло из-за роста издержек сельхозпроизводителей на корма и подорожания импортных кормовых добавок, — отмечают в региональном ЦБ.

А вот стоимость непродовольственных товаров стала расти не так сильно. Из-за высокого спроса и ослабления рубля стали медленнее дорожать автомобили, но рост цен на бензин ускорился. В ЦБ уточнили: спрос на моторное топливо на оптовом рынке вырос, а предложение ограничено.

Цены на турпутевки перестали расти так сильно в июне, но это связано с тем, что в прошлом году резко сократились маршруты и число рейсов за рубеж. В этом году ситуация стабилизировалась.

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