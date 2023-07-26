В четырех районах Челябинска из крана пойдет ржавая вода

Мэрия и водоканал утверждают, что помутневшая вода безопасна для бытовых целей, но пить ее не стоит. Фото: КП-Челябинск

В Челябинске на несколько дней, с 28 по 31 июля, может измениться цвет воды. Это связано с отключением магистральных водоводов для установки очистительного оборудования. Об изменениях предупредили сегодня, 26 июля, в городской администрации.

— Цвет воды может меняться на территориях четырех районов: Центрального, Советского, Тракторозаводского и Ленинского. Отмечу, что далеко не все потребители могут увидеть с своем кране измененную воду, но если это произойдет, то употреблять в пищу мы ее не рекомендуем. Мы прикладываем все усилия, чтобы минимизировать изменение цветности воды в ходе проводимых работ, — рассказал вице-мэр Челябинска по ЖКХ Александр Астахов.

Вода может помутнеть из-за увеличения скорости потока в металлических водоводах, которые продолжат функционировать на время отключения магистралей. Гендиректор МУП ПОВВ Сергей Хабиров отметил, что помутневшую воду не рекомендуется пить и использовать для приготовления пищи, но для применения в других бытовых целях она абсолютно безопасна.

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