ЮУрГУ приглашает на «Открытый диалог»

Фото: Южно-Уральский государственный университет

В субботу, 29 июля, в ЮУрГУ пройдет «Открытый диалог» с абитуриентами и их родителями, в ходе которого ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, директора высших школ и институтов, а также председатель приемной комиссии расскажут об основных конкурентных преимуществах ЮУрГУ, о программе скидок на обучение, именных стипендиях и многих других возможностях, которые открываются перед талантливыми и амбициозными абитуриентами Южно-Уральского государственного университета.

Фото: Южно-Уральский государственный университет

Кроме того, в рамках «Открытого диалога» ректор ЮУрГУ Александр Вагнер проведет индивидуальные встречи с абитуриентами.

Абитуриентов и их родителей ожидает насыщенная и интересная программа. Так, директора высших школ и институтов ЮУрГУ проведут для поступающих консультации. Будет работать университетский консультационный центр, где команда приемной комиссии ЮУрГУ расскажет все о поступлении, а также о льготах, доступных для некоторых абитуриентов.

Завершится встреча экскурсией в студенческий городок ЮУрГУ. Абитуриенты из других городов и регионов смогут лично познакомиться с условиями проживания, которые их ожидают: современные, комфортные общежития, спортивные залы и многое другое.

Все подробности об обучении можно узнать на сайте для абитуриентов ЮУрГУ, официальной группе «ВКонтакте» для абитуриентов, телегерам-канале.