Огурцы и редис – на вес золота: как в Челябинской области подорожала окрошка

В среднем порция окрошка, приготовленного дома, обойдется в 59,5 – 146 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Контрольно-счетной палате подсчитали, во сколько в Челябинской области обойдется приготовление окрошки и сравнили цены на продукты с прошлогодними. Эксперты проанализировали цены и выяснили, что в среднем порция супа, приготовленного дома, обойдется в 59,5 – 146 рублей. А в общепите – 180-350 рублей за триста граммов.

В среднем за год – с июня-июля 2022 года – порция окрошки в Челябинской области выросла незначительно – на 5% и 2,8% соответственно, но если смотреть по отдельным продуктам – картина складывается совсем другая. Так, сильнее всего подорожали огурцы на 48,1% в июлю прошлого года, редис – на 33,8% к июню прошлого года, картофель и яйца – на 24% и 21,4% к июлю.

Источник: КСП Челябинской области

В КСП объяснили, что редис подрожал из-за конца сезона созревания, а огурцы – из-за проблем наших производителей с закупкой дорогих импортных семян.

— Кроме того, остаются сложности с логистикой при доставке импортных овощей. Но в ближайшее время ситуацию выровняет импортозамещение, — уверены в КСП.

Добавим, что в июне в Челябинской области ускорилась инфляция до 3,1%. Сильнее всего подорожало мясо, зато снизились цены на машины.

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