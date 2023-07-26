В Челябинске бывшего преподавателя института будут судить за взятки от студентов

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске будут судить бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса. Выяснилось, что в 2021-2022 годах он брал взятки от студентов, а взамен проставлял им зачеты и экзамены. Суммы приходили разные — от 2000 до 6250 рублей, а всего мужчина собрал 73 750 рублей.

Так и учились студенты, не сдавая даже курсовых работ. Но в итоге все это вскрылось, и на преподавателя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп». Всего следствие насчитало 21 эпизод по этой статье.

— Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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