В Екатеринбурге при поддержке Tele2 прошли соревнования триатлонистов

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

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В столице Урала при поддержке мобильного оператора Tele2 прошли соревнования триатлонистов IRONSTAR, в которых участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. В рамках соревнований состоялись женские и детские забеги, а также заплывы на открытой воде, триатлонные спринтерские гонки, а также на дистанциях 113 километров.

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

Tele2 организовала прямую онлайн-трансляцию мероприятия и показывала её на большом экране в собственной бренд-зоне в парке Динамо. Оператор с помощью современных технологий поддержал стиль жизни абонентов, которые пришли поболеть за своих спортсменов. Не только построил площадку для болельщиков, оснастив ее удобными пуфами, но и установил зарядные станции для телефонов. Люди, пришедшие на соревнования, могли поддерживать участников как офлайн, так и онлайн, не теряли связь с интернетом, а в их телефонах всегда держался необходимый уровень заряда. После соревнований триатлеты обычно приобретают фотографии, которые сделаны во время прохождения дистанций, а Tele2 предлагал своим клиентам скачать фото бесплатно.

На прошедших соревнованиях оператор учредил собственную номинацию – за самый быстрый старт. Победителями в ней стали Сергей Круглов из Республики Татарстан и Александра Магомедова из Московской области.

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

– Мы с радостью стали партнером спортивного фестиваля IRONSTAR в Екатеринбурге. Связь, как и спорт объединяет людей. Компания Tele2 всегда поддерживала активный образ жизни, и трансляция в режиме онлайн помогла большому количеству людей из разных уголков страны наблюдать за соревнованиями и болеть за спортсменов,– рассказал коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2 Антон Антонов.

Трансляцию в соцсетях VK и на YouTube посмотрели более двухсот тысяч человек. Эффектные заплывы, велогонки и бег участников не оставили фанатов равнодушными – каждого переполняли эмоции от увиденного.

– Старт в Екатеринбурге – нашей новой локации – вышел красочным и динамичным. Живописный плавательный этап с видом на новый квартал Екатеринбург-Сити, исторический центр на беге и вело-этапе - это то, что мы хотели показать нашим участникам. С нетерпением ждем следующего года, чтобы вновь провести здесь наш фестиваль спорта, – поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Ранее соревнования IRONSTAR прошли в Москве, Анапе, Геленджике, Самаре, Тверской области, а в августе за триатлонистов будут болеть в Нижнем Новгороде. Закрытие масштабного спортивного события состоится 8 октября в Сочи.

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