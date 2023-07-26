Акцент на уплотнение: новые правила застройки Челябинска обсудят в кинотеатре

«Зоной развития» в новых правилах обозначен центр города вместо окраин, как было раньше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые правила землепользования и застройки готовят к утверждению власти Челябинска. Этот документ — ключевой для работы проектировщиков и девелоперов при планировании строительства в городе. Он определяет характер застройки территории, эффективность использования земельных участков и их функциональность.

В основу новых ПЗиЗ положены компактность, баланс функций, разнообразие городской среды, соразмерный человеку масштаб застройки. Учтены принцип 15-минутного города и эффективное использование территорий: реновация ветхо-аварийного жилья, реорганизация промзон и пустующих территорий в центре города, активное развитие природно-рекреационного каркаса и повышение плотности озеленения.

— Наша цель сегодня — это повысить плотность городской территории, создавать новые функции там, где их нет, застраивать пустыри, приводить активность в пустоту. Плотный город – это город, в котором каждый квадратный метр работает на него, приносит прибыль, радует глаз благоустройством, зеленью, качественными дорогами и достойной архитектурой, — прокомментировала врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

Обновленными правилами предлагается ограничить этажность зданий до 6 этажей внутри городского исторического центра, против нынешних разрешенных 9 этажей и выше. При этом центр определен как «зона развития», окраины попадают в «зону стабилизации», а участки, застройка которых запрещена, отмечены как «зона сжатия». Также правила приведены в соответствие с действующим законодательством, исправлены неточности, устаревшие термины.

Перед принятием правил землепользования и застройки предстоит этап их общественного обсуждения. Назначены публичные слушания, они пройдут в четверг, 27 июля, в кинотеатре им. Пушкина (ул. Пушкина, 64). Начало — в 13:30. Запланирована прямая трансляция, которая будет доступна по ссылке.

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