Полицейские провели 6000 рейдов по проверке мигрантов Фото: Егор ИВЛЕВ

Число иностранцев, депортированных из Челябинской области, увеличилось в три раза, а количество выданных запретов на въезд в Россию — в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области по итогам коллегии за первое полугодие 2023.

— На территории региона проведено свыше 6 тыс. проверочных мероприятий по противодействию незаконной миграции, по результатам которых возбуждено более 620 уголовных дел и пресечено около 15,5 тыс. административных правонарушений, — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В целом же преступность в Челябинской области снизилась на 6,1%. Раскрываемость составила 60,4%, что превышает средний показатель по стране. А ущерб от преступлений снизился на 29,5%.

Удалось добиться снижения преступлений против личности на 12,4%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 19,8%. Также снизилось число инцидентов в общественных местах на 14,6% — в этом помогло активное участие добровольных народных дружин.

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