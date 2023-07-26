Одного из обвиняемых в убийстве челябинского подростка возле ТРК «Космос» оставили в СИЗО

Всего по делу проходят семь человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский областной суд оставил под стражей одного из обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка. Речь идет о 18-летнем Хуршеде Одинаеве. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую, но парня оставили в СИЗО. Там он просидит еще минимум два месяца.

— Обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 10 сентября, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, убийство произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка. Несколько человек накинулись на одного 17-летнего парня и избили его. После этого один из них достал нож и дважды пырнул беззащитного челябинца.

В итоге пострадавший скончался, а участники убийства пытались скрыться. Задержали семерых человек, в числе которых есть и несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

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