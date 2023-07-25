Алексей Текслер поручил открыть школу в «Вишневой горке» к началу учебного года

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В Челябинской области подводят итоги реализации нацпроектов за первое полугодие. Губернатор Алексей Текслер отметил, что благодаря нацпроекту «Образование» в Челябинской области открываются детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб», а на базе школ появляются центры образования «Точка роста».

Глава региона обратил внимание, что уже начали работу новые школы: в Копейске, в районе Тугайкуль и в микрорайоне «Твоя привилегия».

— Сейчас идет активная стройка школ: это Сосновский район, «Вишневая горка». Задача, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года, — акцентировал Алексей Текслер.

Также в этом году за счет средств государственных программ Челябинской области будут построены или реконструированы школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском, в Каслях, и в селе Айлино Каслинского района. Губернатор добавил, что в регионе идет строительство четырех школ в рамках концессионного соглашения с компанией «ПроШкола», идет реконструкция в поселке Петропавловском Верхнеуральского района и продолжается строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Белый хутор».