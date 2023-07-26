Банк Уралсиб в Челябинске принял участие в выставке «День поля-2023»

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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Банк Уралсиб в Челябинске принял участие в выставке достижений агропромышленного комплекса «День поля». Мероприятие состоялось 21-22 июля в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где были собраны главные достижения и перспективные наработки АПК страны.

Ежегодная выставка стала важной площадкой для обмена передовым опытом в области сельского хозяйства. Здесь размещаются масштабные экспозиции самой современной сельхозтехники и оборудования, проходят презентации продукции производителей Челябинской области и другие мероприятия.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб представил на выставке свои продукты и сервисы для аграриев. Сотрудники банка консультировали посетителей по банковским продуктам и услугам, отвечали на вопросы о программах кредитования и специальных акциях. За время выставки стенд банка посетили более 300 представителей агрохолдингов и животноводческих комплексов, торговых организаций и органов государственной власти, глав крестьянско-фермерских хозяйств и субъектов малого и среднего бизнеса.

– Уралсиб стремится поддерживать развитие агропромышленной отрасли в России и видит большие возможности в этой сфере, – отметила территориальный директор ЧТД Банка Уралсиб Елена Кукк. – Банк сегодня активно развивает отраслевые решения, помогающие повысить эффективность бизнеса: для аграриев разработан специальный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Агробизнес», есть различные пакетные предложения в зависимости от потребностей бизнеса, действует льготная программа кредитования с господдержкой – «Бизнес-фермер», разработанная в рамках программы Минсельхоза России.

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