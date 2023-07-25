Алексей Текслер подвел итоги реализации нацпроектов в сфере здравоохранения за первое полугодие

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С начала года в Челябинской области открыли региональный сосудистый центр, приобрели более 300 единиц медоборудования и отремонтировали 10 объектов первичного звена. На Южном Урале подводят итоги реализации нацпроектов за первое полугодие.

Первое из серии совещаний по теме провел губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что общий объем реализуемых национальных проектов в этом году составляет 32,5 млрд рублей. За первое полугодие профинансировано 42%. С начала года по проекту «Здравоохранение» в Челябинской области приобретено 59 единиц медицинского автотранспорта, 312 единиц медицинского оборудования, открыт региональный сосудистый центр в челябинской городской клинической больнице № 6 и завершен капитальный ремонт 10 объектов первичного звена.

— Если говорить о здравоохранении, то в этом году будет построено 58 новых объектов. В основном это ФАПы в сельской местности, также офисы врачей общей практики и поликлиники. Будет отремонтировано 138 объектов первичного звена, — обратил внимание губернатор Челябинской области.