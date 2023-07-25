Алексей Текслер отметил работу муниципалитетов на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды

Фото: Егор ИВЛЕВ

Миасс, Сатка и Троицк стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году. Награждение победителей состоялось на пленарной сессии Форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел во Владивостоке.

На создание Миасской набережной «Золотой старт», ЭКО-парка «Троицкая крепость» на берегу реки Уй, и Саткинской «Галереи скверов» выделили почти 300 миллионов рублей. Кроме того, проекты Копейска, Кыштыма, Чебаркуля и Златоуста получили благодарственные письма Минстроя России.

Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству выигранных федеральных грантов на регион, а конкурсная комиссия отметила высокое качество поданных заявок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что победа — хороший результат системной работы.

— Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области, — обратил внимание Алексей Текслер.