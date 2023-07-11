Лифт челябинского производства впечатлил посетителей «Иннопрома»

Фото: пресс-служба губернатора

Главу Минпромторга, вице-премьера Дениса Мантурова на «Иннопроме» впечатлил скоростной пассажирский лифт челябинского производства. А это, пожалуй, одна из главных изюминок нашей экспозиции на нынешней выставке, подмечает паблик «Челябушка».

Мантуров задержался у стенда региона и вник в подробности: на 100% собственная разработка компании «ВИТЧЕЛ» развивает скорость до 4 метров в секунду, то есть практически летает.

— Приятно знать, что такие лифты выпускаются лишь в Челябинске (на заметку заказчикам), в России больше никакой завод ими не занимается, — подчеркивают авторы канала. — Теперь и в Минпромторге обратят на это внимание.