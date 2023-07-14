Сразу в нескольких городах Челябинской области обновится общественный транспорт

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Пожалуй, хватит уже Челябинску единолично хвастаться общественным транспортом. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», скоро делать это будут ещё два десятка городов и районов, включая Златоуст, Троицк, Миасс, Магнитогорск, Верхний Уфалей и Трёхгорный.

Власти рапортуют об одобрении заявки на обновление автобусных парков территорий для 21 муниципалитета Челябинской области (Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский муниципальные районы).

На 1,2 млрд рублей, выделенных в рамках специального казначейского кредита, будут закуплены автобусы разной вместимости.

— Сумма впечатляющая: один миллиард и 200 миллионов рублей. Проведут их через популярные нынче казначейские кредиты. Впрочем, без результативной политики Челябинска, ничего бы не срослось. Посмотрели в правительственной комиссии на транспортную реформу в областном центре — деньги осваиваются, машины закупаются, слова с делами не расходятся — и постановили, что пора углубиться внутрь региона, — добавляют авторы паблика. — Чтобы не только в столице было не стыдно прокатиться по гостевым маршрутам в модном, шустром, экологичном автобусе, но и на периферии.