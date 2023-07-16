Владимир Путин поздравил челябинских металлургов с профессиональным праздником

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Челябинские металлурги, как и их коллеги по России, сегодня принимают поздравления с праздником. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», важные слова по этому поводу сотрудникам и ветеранам одной из ключевых отраслей экономики сказал и президент Владимир Путин. Он пожелал всего самого доброго и впредь добиваться намеченных целей на благо страны.

Не зря металлургические заводы — а среди них ММК, ЧЭМК, «Мечел» и ещё ряд региональных площадок — называют индустриальным каркасом будущего России, ведь благодаря их изделиям без перебоев работают и транспорт с наукой, и энергетика с авиацией, и машиностроение.

— Несмотря на вызовы времени, нынешнее поколение профессионалов достойно продолжает вековые традиции предшественников. Даже столкнувшись с санкционным давлением они не опустили руки — увидели в кризисе возможности развития, нарастили выплавку чугуна и чёрных металлов, наладили логистику на новые рынки сбыта в Азии и Африке, — добавляют авторы телеграм-канала. — Кроме того, как справедливо заметил государства, от слаженных действий горняков, обогатителей, сталеваров, прокатчиков и других мастеров металлургии зависит укрепление отечественного оборонного потенциала. Предприятия в Челябинской области тоже заняты спецзаказами: круглые сутки выпускают вооружение, технику для бойцов фронта СВО, внося свой бесценный вклад в победу.