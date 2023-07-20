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НовостиОбщество20 июля 2023 16:00

Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил власти Челябинска за помощь

Школам Ясиноватой и Волновахи наша область к сентябрю закупит учебников и техники на 27 миллионов рублей
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Тема отдыха и обучения детей Донбасса не раз поднималась на этой неделе. Причём как руководством подшефных городов, так и южноуральскими властями. Как сообщает новостной паблик «Челябушка», глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко выразил благодарность за всё организованное для ребят в это сложное время в Челябинске.

«Большинство родились в войну и мира не видели», — посетовал Шевченко.

— Работа в данном направлении не просто свершившийся факт — она не прекращается, что нашло отражение в заявлении губернатора Алексея Текслера на партийной конференции ЕР, а также в докладе вице-губернатора Ирины Гехт, — добавляют авторы «Челябушки». — Школам Ясиноватой и Волновахи наша область к сентябрю закупит учебников и техники на 27 миллионов рублей, в детские сады отправят игрушки и мебель. Встречное к благодарности Шевченко напоминание от Гехт и про отдых: «В лексикон детей Донбасса прочно вошло слово „прилетело“. Любая возможность вывезти их туда, где нет необходимости прятаться по время налётов, ценна». Хорошо, что кураторы помощи Донбассу это чётко понимают.