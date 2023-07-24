В Челябинске открылись сразу несколько культурных объектов

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Не успели мы восхититься опенэйром классики в Челябинске, как проявились новые поводы для гордости за растущую культуру, делятся впечатлениями авторы телеграм-канала «Челябушка».

В усадьбе Рябинина готовят перформанс с читкой эссе об истории отечественного джаза, музыкальной импровизацией и показом тематических картин, созданных искусственным интеллектом.

В скверах и парках южноуральской столицы ставят открытые клавиши — ярко-розовые пианино — и устраивать концерты на этих своеобразных «роялях в кустах» смогут все желающие.

В творческом кластере на улице Свободы открывают арт-оранжерею под поэтические вечера, винные казино, медитации об искусстве и споры кинокритиков. В зелёном лофте собрали десятки экзотических растений.

— Упомянутые проекты связаны с именами известных энтузиастов и просветителей — музыковеда Натальи Риккер, общественника, экоактивиста Дмитрия Закарлюкина, бизнесмена, коллекционера Егора Хребтова, — добавляют авторы паблика. — Ну, а вдруг ещё кто-то сомневается в стратегических запасах креатива. Культурный прогресс налицо и параллельно росту промышленного производства.