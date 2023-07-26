В Челябинской области вспыхнул торфяной пожар возле деревни

Фото: архив КП

В районе озера Большие Аллаки в 8 километрах от ближайшей деревни произошел торфяной пожар. Площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Каслинского пожарно-спасательного гарнизона.

— Причины возгорания торфа могут быть самыми разными, начиная от неосторожного обращения с огнем, заканчивая самовозгоранием. Для надежного тушения торфяного пожара в среднем нужна примерно одна тонна воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Поэтому и время тушения очагов пожара увеличивается, — отметили в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию открытого горения понадобилось чуть больше часа. На месте работали пожарная часть №223, арендаторы ООО «Тюбук-Лес» и сотрудники 60 пожарно-спасательной части.

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