Бастрыкин заинтересовался ДТП с участием детей-велосипедистов в Челябинской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП, в котором на трассе в Челябинской области пострадали дети из команды по велоспорту. Несовершеннолетние ехали в микроавтобусе УАЗ и получили травмы после столкновения с лесовозом. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, глава ведомства затребовал доклад по уголовному делу, связанному с этой аварией.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования – о его результатах, а также мерах к установлению причин и условий случившегося и к их устранению, — отметили в пресс-службе.

Напомним, авария произошла 22 июля под Кыштымом. Лесовоз «Урал» врезался в попутный микроавтобус УАЗ, после чего обе машины вылетели на обочину и наехали на стоявшую там иномарку Toyota. В результате столкновения все три автомобиля оказались в кювете. Всего в аварии пострадали 6 человек, трое из них – дети.

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