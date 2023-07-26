Расследованием убийства иностранца в челябинском парке Тищенко займутся московские силовики

Подростка убили в Металлургическом районе. Фото: СОЦСЕТИ

Уголовным делом об убийстве иностранца в челябинском парке Тищенко займутся следователи из Москвы. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Поводом стали публикации в соцсетях, где говорилось об обстоятельстве происшествия, которое могло не учесть следствие.

— В публикациях отмечается, что фигурант уголовного дела действовал в пределах необходимой обороны, однако эта версия не проверена, что может повлечь необоснованное привлечение его к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, в ночь на 30 апреля в челябинском парке Тищенко завязался конфликт между несколькими молодыми людьми. В ходе драки 21-летний парень схватился за нож и ударил 17-летнего иностранца. Лезвие попало в бедренную артерию, из-за чего пострадавший потерял много крови и умер.

Парня, который был с ножом, задержали в тот же день. Он сидел в квартире на улице Дегтярева. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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