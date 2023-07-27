Бегунья из Челябинска с нарушениями слуха установила рекорд России на спринтерской дистанции

Анастасия и ее тренер Екатерина Высоцкая. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Спортсменка из Челябинска Анастасия Актуганова установила новый рекорд! Бегунья преодолела спринтерскую дистанцию 100 метров всего за 11,98 секунд. Это лучший показатель в России.

Анастасия представляла челябинскую спортшколу по адаптивным видам спорта на сурдлимпийских играх в Уфе. На соревнования среди людей с нарушениями слуха приехали более 1,5 тысяч спортсменов из 27 стран.

Наша спортсменка стала лучшей. на спринтерской дистанции 100 метров.

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