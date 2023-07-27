Челябинцы могут 3 месяца не платить за домашний интернет

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Услуга доступна для жителей Челябинской области, которые подключают домашний интернет в салоне связи или мобильном приложении Tele2 впервые.

Безлимитный трафик дома позволяет создавать уют и пользоваться всеми преимуществами новых технологий. Стриминговые сервисы с фильмами и музыкой, современные онлайн-игры, установка полезных программ и занятия с детьми – это то, что доступно всем клиентам Tele2 после подключения домашнего интернета. При этом клиент сам может выбирать скорость, на которой ему будет подключено соединение. В любом случае услуга останется бесплатной на три месяца при первом подключении.

Оператор Tele2 разработал гид по домашним зонам, где может пригодиться высокоскоростной интернет. На кухне можно установить технику для умного дома и изучать новые рецепты, не отрываясь от готовки. В гостиной советуют собираться всей семьей, приглашать близких и вместе погружаться во вселенную фильмов и онлайн-игр. Хоть балкон часто используется для хранения вещей, там можно наслаждаться летним вечером, и домашний интернет поможет в этом – музыка высокого качества будет играть без сбоев и сохранять трафик. Домашний интернет пригодится и в детской комнате. По статистике, именно там живут активные потребители интернет-трафика.

Одна из особенностей домашнего интернета Tele2 – это удобство подключения, клиентам достаточно подать заявку в мобильном приложении или в салоне связи. Tele2 заботится о своих клиентах и предлагает им объединить оплату сотовой связи, домашнего интернета и цифрового телевидения в одном месте. Теперь абоненты оператора могут добавить к своему тарифу фиксированный интернет и оплачивать услуги со счета мобильного телефона.

Реклама ООО «Т2МОБАЙЛ», tele2.ru