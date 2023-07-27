Помощник президента России Максим Орешкин посетил «Завод роботов» в Челябинске

Роботы-манипуляторы по своим характеристикам не уступают зарубежным. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На «Заводе роботов» в Челябинске побывали помощник президента России Максим Орешкин и глава региона Алексей Текслер. На предприятии производят и собирают промышленных роботов-манипуляторов.

Сейчас на производстве выпускают четыре модификации роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 кг. Одного из таких роботов был представлен на стенде области на промышленной выставке «Иннопром-2023».

– Обладая номинальной грузоподъемностью до 120 кг и досягаемостью до 3100 мм, челябинские промышленные роботы не уступают зарубежным аналогам, – отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сейчас на заводе идет строительство производственного здания и ожидается поступление основного оборудования. После этого там планируют выпускать 600 роботов разных модификаций в год.

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