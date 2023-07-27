Депутаты челябинского Заксобрания избрали нового председателя

Олег Гербер (слева) стал новым спикером парламента Фото: Егор ИВЛЕВ

Избран новый председатель Заксобрания Челябинской области. На этот пост на пятилетний срок полномочий утвержден вице-спикер ЗСО и руководитель фракции «Единая Россия» Олег Гербер. Решение депутаты приняли на сегодняшнем заседании, 27 июля. За кандидатуру Гербера, которую выдвинул председатель комитета по соцполитике Сергей Буяков, депутаты проголосовали единогласно. Голосование было открытым и безальтернативным.

— Выражаю огромную признательность за доверие и поддержку. Сейчас непростые времена и только сплоченность, работа в команде с губернатором и правительством области может привести к желаемому результату, на благо жителей области, — сказал Олег Гербер.

С середины июня Олег Гербер занимал пост и. о. председателя Заксобрания, деля эту должность с другим вице-спикером, Павлом Киселевым. Почти полтора месяца Гербер занимался организацией созыва и проведения заседаний ЗСО и работой его президиума, а Киселев отвечал за работу аппарата и выполнял представительские функции. Теперь все эти обязанности возложены на избранного председателя.

41-летний Олег Гербер — уроженец Норильска и давний соратник Алексея Текслера: длительное время он работал с будущим губернатором в органах власти и крупном бизнесе, а с 2019 года занимал пост гендиректора правительственного медиахолдинга «Обл-ТВ».

Предыдущий председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев объявил о своей отставке 7 июня. Он перешел на работу в правительство региона: губернатор Алексей Текслер назначил его своим заместителем по работе с новыми регионами РФ. Региональным парламентом Александр Лазарев руководил менее двух лет — с 2021 года, после отставки и ухода на пенсию многолетнего председателя ЗСО Владимира Мякуша.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.