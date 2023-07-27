В Челябинской области стали строить больше жилых домов. Рассказываем, где темпы ввода выросли, а где отстают

В области стали строить больше новых домов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области стали строить больше жилых домов, чем в прошлом году. За январь-июнь 2023 года в регионе введен 1 миллион 145 тысяч квадратных метров жилья. Это на 3% больше, чем в те же месяцы прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Больше нового жилья (по сравнению с прошлым годом) появляется в Саткинском (+211,9%), Брединском (+99,6%), Кусинском (+62,3%) и Пластовском (+55,5%) муниципальных районах, а также Кыштымском городском округе (+38,4%).

В некоторых муниципалитетах, наоборот, стали вводить меньше нового жилья. В этом списке Чебаркульский (-38,4%) и Златоустовский городской округ (-42,2%), а также Еткульский (-52,1%), Троицкий (-65,6%) и Варненский (-66,2%) районы.

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