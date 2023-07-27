В Челябинской области штраф за безбилетный проезд хотят повысить до 2500 рублей

Челябинская область войдет в тройку регионов с самым большим штрафом за безбилетный проезд Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области хотят увеличить размер штрафа за безбилетный проезд. Законопроект приняли в первом чтении на сегодняшнем заседании депутатов ЗСО. Если раньше размер штрафа составлял 500 рублей, то теперь — 2500 рублей. А за повторое нарушение придется заплатить 5000 рублей.

— Эта инициатива направлена на повышение уровня сознательности граждан и для оптимизации работы общественного транспорта, а в перспективе и полного перехода на бескондукторную систему оплаты, — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

По его словам, в 2022 году бюджет лишился 100-120 млн рублей из-за безбилетников.

Но среди депутатов оказались и те, кто выступил против инициативы — представители партии «Справедливая Россия». Они считают, что сначала нужно привести в порядок работу транспорта, а уж потом заботиться о повышении штрафов.

— На ряде маршрутов валидаторы неисправны, и оплату водитель принимает на ходу. Таким образом, если у пассажира нет наличных, а только банковская карта, он будет оштрафован. Прежде, чем вводить новые меры за безбилетный проезд, нужно провести работу по улучшению качества работы транспорта, — добавил депутат Василий Швецов.

Несмотря на возражения, законопроект приняли в первом чтении. Теперь Челябинская область может войти в тройку регионов страны с самым высоким штрафом за безбилетный проезд. Такие же тарифы действуют лишь в Тверской области и Пермском крае. В Москве и еще шести регионах штрафуют на 1000 рублей, во всех остальных — 500.

Кстати, недавно в Челябинске повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Ознакомиться с тарифами можно в нашем материале.

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