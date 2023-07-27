В Челябинском зоопарке на пенсию ушел старенький гималайский медведь Харитон

Харитону уже 35 лет. Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке больше нельзя будет посмотреть на гималайского медведя Харитона. Из-за возраста и проблем со здоровьем его переводят с экспозиции.

У 35-летнего Харитона обострились хронические заболевания. Теперь ему необходимы регулярные ветеринарные процедуры. Руководство зоопарка заверило, что в новых условиях будет проще следить за состоянием здоровья питомца и лечить его.

– Сейчас будет лучше так, но мы не перестанем любить Харитона, заботиться о нем и уделять косолапому внимание, – сообщили представители зоопарка в социальных сетях.

Напомним, 30 июня в зоопарке из-за приступа судорог умерла медведица Забава. Любимица челябинцев болела год, ее лечили, но симптомы все время возвращались.

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