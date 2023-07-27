В Челябинской области власти будут контролировать безопасность аттракционов

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области Министерство сельского хозяйства будет проверять техническое состояние и безопасность аттракционов. Это необходимо, чтобы избежать несчастных случаев, жертвами которых чаще всего становятся дети. Такой региональный закон приняли в Законодательном собрании.

– Минсельхоз, а точнее его подструктура Гостехнадзор будет осуществлять контроль, надзор за деятельностью юрлиц, ИП, которые ведут деятельность в этой сфере. Когда речь идет об аттракционах, главные пострадавшие – дети. И здесь медлить с принятием законопроекта было нельзя, – объяснил Олег Гербер, председатель ЗСО.

Подобный законопроект принят в ряде регионов России, среди которых Московская область, Саратовская, Республика Бурятия, Алтайский край.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты челябинского Заксобрания избрали нового председателя. Законодательное собрание Челябинской области возглавил Олег Гербер

В Челябинской области штраф за безбилетный проезд повысят до 2500 рублей. Депутаты предложили увеличить штрафы для безбилетников в Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru