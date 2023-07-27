Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как мужчина под мухоморами напал на фельдшера в Челябинске

Всему виной мухоморы, заверяет нападавший. Фото: Евгения ГУСЕВА

После того, как мужчина под мухоморами напал на фельдшера скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое распоряжение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

– Глава ведомства поручил руководителю СК России по Челябинской области Решетникову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования, – сообщили в Следственном комитете России.

Накануне в Калининском районе Челябинска бригада скорой помощи подобрала на улице мужчину с признаками отравления психоактивными веществами. Девушка-фельдшер попыталась оказать ему помощь. Но мужчина дал жесткий отпор – ударил ее по лицу. Сотрудники скорой сразу вызвали росгвардию. Агрессора задержали, он списал свое поведение на то употребленные ранее мухоморы.

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