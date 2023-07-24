Два миллиона тонн зерна планируют собрать аграрии Челябинской области в этом году

Фото: Первое выставочное объединение

На областной агровыставке «День поля» в посёлке Тимирязевском представили новинки отечественной сельхозтехники, племенных животных и новые сорта сельскохозяйственных культур. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в этом году в регионе ожидается урожай зерновых на уровне 2 миллионов тонн.

– Сейчас у нас позитивная ситуация. Серьезная засуха была в 2020 – 2021 годах, но прошлый год мы закрыли неплохо – собрали рекордные 2,2 млн тонн, – подчеркнул глава региона. – В этом году прогнозы министерства сельского хозяйства региона и наших аграриев – чуть больше 2 млн тонн. Это неплохой урожай. Частично на ситуацию влияют погодные условия, но также важно соблюдать технологию, применять современную технику, вносить удобрения в полном объеме. Мы контролируем эту ситуацию. В прошлом году закупили большой объем техники, в этом году идем такими же хорошими темпами.Поэтому рассчитываем на хороший результат в этом году

Алексей Текслер также отметил, что в настоящий момент более 3 млрд рублей направлено на поддержку аграриев со стороны федерального центра.