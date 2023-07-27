В Челябинской области завершили рекультивацию свалки, на очереди еще две

В этом году работы начали в мае. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

В Челябинской области продолжают рекультивировать свалки в границах городов. Сейчас идут работы по ликвидации несанкционированных свалок в Златоусте и Верхнем Уфалей. В Карталах рекультивация закончена.

– В Карталах работы будут приняты после подтверждения лабораторией ЦЛАТИ отсутствия негативного воздействия на окружающую среду. Соответствующие замеры уже проведены, – отметил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

А в еще двух городах работы немало. Там продолжается технический этап рекультивации: расчистка территории, разработка отходов из «тела» свалки и их перевозка для формирования проектного «тела». В Златоусте сейчас выравнивают слой первых сформированных сегментов, а также устанавливают сооружения для сбор талых и дождевых вод.

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