Новыми яркими баннерами ЦКС напомнил челябинцам о раздельном сборе отходов

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

Региональный оператор призывает южноуральцев сортировать мусор. Яркие баннеры с изображением спортсмена и броским слоганом «Бросай правильно» установлены вдоль оживленных городских автомагистралей. Аналогичные информационные плакаты размещены также на остановках общественного транспорта.

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

В основе визуального ряда – образ баскетболиста, который в броске заносит над головой пэт-бутылку. Вместо баскетбольной корзины – узнаваемый для челябинцев желтый бак для сбора вторичного сырья. Задача коммуникации –вдохновить южноуральцев на здоровый образ жизни, где экологичное отношение к себе и окружающему миру, являются основополагающим трендом для развития современной городской цивилизации. Одной из составляющей этой философии, равно как и правильное питание, отказ от вредных привычек, занятие спортом, является участие каждого в раздельном сборе отходов. Ведь сортируя мусор сегодня, мы закладываем фундамент для формирования благополучной окружающей среды и здоровья будущих поколений.

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

Напомним, проект по установке желтых баков для сбора вторичного сырья стартовал в Челябинске в конце 2022 года. В целом на контейнерных площадках областного центра для этих целей было установлено 1700 емкостей под четыре фракции: пластик, металл, картон, стекло. Вместе с жителями Челябинска в раздельном сборе отходов участвуют и жители пригорода — отдельных населенных пунктов Сосновского района и Копейска.

– Проект по раздельному сбору отходов стартовал более полугода назад. Времени от старта прошло не так много, но мы видим положительную динамику. В отдельных дворах доля полезных фракций, складированных горожанами в желтые контейнеры для вторичного сырья, достигает 80 %. Такая вовлеченность людей свидетельствует о том, что они любят свой город и область и с охотой заботятся об окружающей среде. ЦКС прилагает все усилия для того, чтобы домашняя сортировка мусора была удобным и доступным мероприятием для массовой аудитории. В будущем компания планирует масштабировать проект на другие муниципальные образования, – прокомментировал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Напомним, что вторичное сырье вывозится по отдельному графику отдельными мусоровозами, кузова которых, как и сами контейнеры, окрашены в желтый цвет. Содержимое таких баков в соответствии с территориальной схемой направляется на сортировочные комплексы, где для досортировки вторичного сырья (окончательного разделения на отдельные фракции) выделены специальные линии. Все эти дополнительные меры позволяют вовлечь во вторичный оборот еще больше полезных фракций и тем самым снизить объемы полигонного захоронения.

Региональный оператор внимательно отслеживает все производственные процессы, связанные со сбором, транспортировкой годных к переработке вторичного сырья. Маршруты передвижения спецтехники оптимизируются, графики корректируются с учетом актуальных данных.

При несоблюдении действующего порядка вывоза вторичного сырья из желтых баков проводится «разбор полетов» с представителями компаний-перевозчиков, задействованных в реализации проекта. В этой работе помогает информация, поступающая от горожан.

ЦКС призывает к активному участию в домашней сортировке мусора. Южноуральцы также могут направлять свои вопросы региональному оператору, а также сообщать об инцидентах. К примеру, если вы видите, что содержимое желтых контейнеров вывозится с нарушением действующего порядка, то есть содержимое из баков под вторсырье выгружается в машину, не маркированную символикой раздельного сбора отходов, призываем фиксировать это на камеру смартфона и сообщать об этом региональному оператору. Обращение напрямую в компанию позволит оперативно разобраться в ситуации и при необходимости принять меры.

Телефон кол-центра ЦКС: 8(351)200-33-83. Направить обращение региональному оператору можно и через форму обратной связи. Передать информацию можно также по электронной почте info@cks174.ru. Узнать подробнее о правилах сортировки отходов можно на специальной странице сайта ЦКС.