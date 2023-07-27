В деле о банкротстве бывшего губернатора Челябинской области всплыли полтора миллиона долларов

Борис Дубровский оказался владельцем валютного счета с миллионом долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Челябинской области ввел реструктуризацию долгов Бориса Дубровского перед аффилированным с ним магнитогорским ПО «Монтажник». Ранее там признали обоснованным заявление компании о банкротстве бывшего губернатора региона.

Однако самого банкротства с распродажей имущества в пользу кредиторов Борис Дубровский пока избежал. Суд установил, что на валютном счете экс-губернатора в «КредитУралБанке» лежит 1 млн 304,3 тысячи долларов США. Также Дубровский представил в суд сведения о том, что у него в собственности находятся несколько объектов жилой и нежилой недвижимости и земельного участка.

— Суд приходит к выводу о наличии имущества у должника, позволяющего ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина, которая носит приоритет перед процедурой реализации имущества должника, направленной на восстановление платежеспособности, — говорится в определении Арбитражного суда.

Борис Дубровский задолжал ПО «Монтажник» 37 млн рублей — эти средства фирма ему перечислила в 2019-2020 гг., но впоследствии в рамках банкротства компании эту сделку аннулировали. Ранее на имущество экс-губернатора общей суммой 930 млн рублей был наложен арест — это объем его субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» перед кредиторами.

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