Лабиринт с осколком метеорита и промышленный туризм: чем будет восхищать Челябинская область на выставке в Москве

На выставке даже будет настоящий кусочек метеорита. Фото: агентство международного сотрудничества Челябинской области

С 4 ноября по 12 апреля в Москве, на ВДНХ, пройдет масштабная выставка «Россия». 89 регионов представят свои стенды. Челябинская область не стала исключением. Рассказываем, чем будет восхищать наш регион.

Челябинской области есть чем похвастаться: инфекционный госпиталь, терминал внутренних линий аэропорта, региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, современные общественные пространства, государственный симфонический оркестр, детская филармония, национальный парк «Зигальга» и новый завод по производству троллейбусов и электробусов.

Расскажут и о том, над чем работают сейчас: межвузовский кампус, спортивные арены в Челябинске, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и туристическую инфраструктуру.

– Наш регион известен как индустриальный – мы являемся лидерами в промышленности, сельском хозяйстве, IT-секторе. Но мы хотим показать Челябинскую область как территорию, где есть все возможности для работы, учебы, творчества, воспитания детей и отдыха, – подчеркнул заместитель губернатора Иван Куцевляк.

Точек притяжения будет несколько:

- центральная интерактивная фотозона. Она познакомит гостей с достопримечательностями региона;

- тач-панель «У папы на работе». При ее помощи можно будет больше узнать о промышленных маршрутах;

- настольный хоккей (дерби между «Трактором» и «Металлургом»);

- природный уголок с мягкой зоной в виде камней с Большой Каменной реки;

- для самых маленьких запланирована игра-лабиринт с космонавтом и настоящим осколком метеорита.

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