В УрФО в четыре раза снизилось количество поддельных купюр

Фальшивые купюры в 100 и 50 рублей часто печатают на обычных цветных принтерах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С апреля по июнь 2023 года в регионах Уральского федерального округа было выявлено 50 купюр с признаками подделки. Почти половина — 21 банкнота — обнаружена в Челябинской области. Затем идут Свердловская (16 штук) и Тюменская области (13 штук). А вот в Курганской области поддельные денежные знаки за эти три месяца не встречались вообще.

За год объем фальшивой наличности на Урале сократилось в четыре раза. Общий экономический ущерб также снизился вчетверо и составил почти 187 тысяч рублей.

Большая часть выявленных фальшивок приходится на купюры наивысшего номинала — 5000 рублей. Также обнаружено восемь поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и три — по 500 рублей. Подделывают купюры и более мелких номиналов: выявлено две «сотки» и один «полтинник» — чаще всего такие печатают на обычном цветном принтере без имитации каких-либо защитных признаков. Граждан просят быть бдительнее при работе с наличными деньгами:

— Обязательно проверяйте не менее трех признаков подлинности банкнот до того, как они попадут к вам в кошелек. Помочь в этом может обычный смартфон: достаточно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно позволит в интерактивной форме изучить признаки, — рассказал заместитель начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

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