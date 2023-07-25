Более 600 спортсменов приняли участие в сельских спортивных играх «Золотой колос» в Челябинской области

Открыли сельские игры Алексей Текслер и олимпийский чемпион Юрий Степкин. Фото: Минспорта Челябинской области

Летние сельские спортивные игры «Золотой колос» проводятся на Южном Урале с 1960 года. С каждым годом они становятся все популярнее. В этом году «Золотой колос» отметил юбилей – прошли 45-ые спортивные игры. Впервые соревнования состоялись в Сосновском районе. В село Долгодеревенское приехало более 600 сельских спортсменов. Участников поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– С каждым годом все больше жителей занимаются спортом. В областных сельских летних играх участвуют 22 муниципальных образования. На играх «Золотой колос» всегда были большие успехи и достижения. В этом году соревнования впервые проходят в Сосновском районе – раньше не было подходящей инфраструктуры, – отметил глава региона. – Во главе делегаций сегодня главы районов, активные спортсмены, много болельщиков. Уровень и качество организации игр очень высокое. В этом году впервые организованно зажгли огонь сельских игр.

Глава региона предложил сделать зажжение огня сельских игр ежегодной традицией.