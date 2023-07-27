7 краснокнижных соколов выпустили на волю в Челябинской области

Птички готовы к самостоятельной жизни. Фото: пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора

В естественную среду обитания выпустили 7 подросших птенцов соколов балобанов. Птицы обрели свободу в Брединском районе Челябинской области. В процедуре участвовали сотрудники Уральского управления Росприроднадзора и Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан».

Три самки и четыре самца родились в неволе. Поэтому перед выпуском они прошли подготовку. После кольцевания и кормления птиц содержали в специальных открытых контейнерах. Так птенчики научились сами добывать себе еду.

КП-справка: Балобан – редкий вид хищных птиц, включен в Красную книгу России.

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