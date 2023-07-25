Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход строительства ФОКа в Долгодеревенском

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Долгодеревенском. Новый ФОК с залами для спорта и танцев расположен на стадионе «Олимп», который был построен по поручению главы региона в рамках госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Челябинской области». Спортобъект сейчас готов на 70 процентов, открыть его планируют в октябре.

– Это не единственный ФОК, который мы строим в регионе. На данный момент мы возводим 8 ФОКов с большими универсальными залами, три ФОКа с бассейнами. В следующем году такое же количество объектов планируем строить, а также ледовые спортивные арены, – отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что в целом в области большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Без современной инфраструктуры это сделать невозможно.

– В регионе за последнее десятилетие так концентрировано спортивная инфраструктура не развивалась, как сейчас. Мы планируем сохранить эти темпы, – отметил губернатор Челябинской области.