«Срок действия сим-карты истек»: мошенники «перешли» из банков в салоны связи

Чего только не придумают мошенники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На что только не пойдут мошенники. Теперь представляются представителями оператора связи и просят назвать личные данные и код из СМС.

– Позвонил мужчина с номера, который начинался с 8900, и сказал, что срок действия моей сим-карты истек, – рассказала «ФедералПресс» Наталья Лукина из Челябинска.

И продлить было просто – всего лишь назвать код из СМС. Но Наталья – женщина неглупая, сразу отказалась и положила трубку. Однако настырные мошенники перезвонили еще раз и угрожали заблокировать номер.

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