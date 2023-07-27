Бастрыкин потребовал доклад о смерти ребенка в детском лагере Челябинской области

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о смерти ребенка в детском лагере Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 11-летний мальчик умер 26 июля в детском лагере имени Лаптева. У него резко остановилось дыхание. Рядом с телом обнаружили баллончик с газовой смесью. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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